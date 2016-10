Rassismus Menschenrechtskommissar: In Europa breitet sich Antisemitismus aus

Strassburg – In Europa breitet sich nach Ansicht des Menschenrechtsbeauftragten des Europarats Judenfeindlichkeit aus. Nils Muižnieks beklagte in einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag «zunehmende antisemitische Hetze, Gewalt und Leugnung des Holocausts».