Polizeihauptquartier im Visier :  Terroristen planten Anschlag auf Paris

Die in Frankreich festgenommenen mutmasslichen Dschihadisten sollen einen Anschlag am 1. Dezember geplant haben. Aus Ermittlerkreisen verlautete am Donnerstag, einer der Verdächtigen habe einen Attentatsplan eingeräumt.

Als mögliches Ziel habe er ein Polizeihauptquartier in Paris genannt. Daneben sollen die Männer im Internet auch andere Orte ausgekundschaftet haben. Darunter ist der Weihnachtsmarkt auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées, Café-Terrassen und eine Metrostation sowie das Disneyland östlich der französischen Hauptstadt.

Fünf der ursprünglich sieben Verdächtigen sind weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Männer waren am Wochenende in Strassburg und Marseille festgenommen worden. Sie sind nach Angaben des Innenministeriums zwischen 29 und 37 Jahre alt und stammen aus Frankreich, Marokko und Afghanistan. Bei einigen von ihnen soll es sich um Syrien-Rückkehrer handeln. (SDA)