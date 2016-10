Polizei sucht Zeugen :  16-jähriger Lenker prallt in Embrach gegen Hauswand

Die beiden Männer, ein 16-jähriger Mann aus dem Kanton St. Gallen und sein 18-jähriger Beifahrer aus Winterthur, zogen sich bei einem Verkehrsunfall mittelschwere Verletzungen zu. Das teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Der 16-Jährige war demnach mit einem auf 30 Kilometer in der Stunde Höchstgeschwindigkeit gedrosselten Auto unterwegs und damit ganz legal.

Der Unfall geschah, als die jungen Männer um etwa 4 Uhr morgens auf der Oberdorfstrasse in Richtung Zürcherstrasse fuhren. In einer Linkskurve rollte das Auto geradeaus direkt in eine Hausmauer.

Nach dem Unfall musste Feuerwehrleute aus Embrach die beiden im Auto verklemmten Verletzten befreien. Sie wurden vor Ort durch Rettungssanitäter betreut und anschliessend per Ambulanz ins Spital gefahren.

Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein erheblicher Schaden; das Haus wurde ebenfalls beschädigt. Personen, die Angaben zur Unfallursache machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrszug Bülach unter der Nummer 044 863 41 00 in Verbindung zu setzen. (sda)