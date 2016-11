Polen Zehntausende demonstrieren in Polen gegen geplante Schulreform

Warschau – Zehntausende Lehrer, Schüler, Eltern und Oppositionspolitiker sind in Polen gegen eine geplante Schulreform der nationalkonservativen PiS-Regierung auf die Strasse gegangen. Unter dem Motto «Nein zu Chaos in den Schulen» zogen sie am Samstag in Warschau zum Parlament.