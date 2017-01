Polen Polens Regierung: Keine Zugangsbeschränkungen für Reporter zum Sejm

Warschau – In der seit rund drei Wochen dauernden polnischen Parlamentskrise rudert die rechtskonservative Regierung zurück. In einem ersten Schritt rückte die Regierung am Montag von ihren umstrittenen Plänen ab, Journalisten den Zugang zum Warschauer Parlament zu beschränken.