Parkhaus-Streit in Weil am Rhein DE eskaliert Schweizerin (25) verprügelt Deutsche (22)

WEIL AM RHEIN - Eine deutsche Autofahrerin ist am Freitagnachmittag von einer Schweizerin malträtiert worden, nachdem sie der Fussgängerin und ihrem Kind in einer Garage den Vortritt liess. Grund für den Streit war offenbar, dass das Abbremsen des Autos das Kind erschreckte.