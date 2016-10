Papst im Kaukasus Papst Franziskus in Aserbaidschan eingetroffen

Baku – Zum Abschluss seiner Kaukasusreise ist Papst Franziskus am Sonntag in Aserbaidschan eingetroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Flughafen ohne grosses Zeremoniell von einem Regierungsvertreter empfangen.