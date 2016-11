Pakistan Mindestens 25 Tote durch Bombenanschlag in Pakistan

Quetta – Bei einem Bombenanschlag auf eine religiöse Stätte in der pakistanischen Provinz Baluchistan sind am Samstag mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten bei der Explosion an einem Sufi-Schrein lag den Behörden zufolge bei mehr als 35.