Österreich In Österreich hat der Wahlkampf für Bundespräsidentenwahl begonnen

Wien – Zweieinhalb Wochen vor der Bundespräsidentenwahl in Österreich hat die heisse Wahlkampfphase begonnen. Der von den Grünen unterstützte 72-jährige Alexander Van der Bellen zeigte sich am Dienstagabend in Wien bei einer Rede vor mehreren hundert Anhängern optimistisch.