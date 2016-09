Obdachloser Lee Parker fand eine der Bomben :  New-Jersey-Held hat jetzt Job und Wohnung

Es war einer jener schicksalshaften Tage, die ein Leben vollkommen verändern. Lee Parker ist gemeinsam mit seinem Freund Ivan White unterwegs, sie streifen durch Elizabeth, eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey. Es ist Sonntagabend, 18. September, und Lee Parker ist voller Hoffnung.

Am nächsten Tag hat er nämlich ein Jobinterview, wie unter anderem die «Washington Post» berichtet. Seit einigen Jahren ist Parker obdachlos, seine wenigen Habseligkeiten trägt er in einer Plastiktüte bei sich. Doch er weiss, damit kann er sich bei seinem Vorstellungsgespräch kaum blicken lassen.

Es scheint daher wie eine glückliche Fügung, als er am Bahnhof von Elizabeth einen nigelnagelneuen Rucksack in einem Mülleimer entdeckt. Er nimmt ihn mit sich, schaut erst einige Zeit später hinein, weil er ihm so merkwürdig schwer erscheint - und entdeckt den Sprengsatz.

Das ist der Moment, in dem er und sein Freund zu Helden werden. Denn die Männer ergreifen beim Anblick der notdürftig zusammengebastelten Bombe nicht kopflos die Flucht, um nur ja die eigene Haut zu retten. Sie behalten die Nerven, legen den Rucksack sorgsam auf dem Boden ab und alarmieren die Polizei.

Man weiss nicht, was geschehen wäre, wenn Parker und White nicht auf diesen Rucksack gestossen wären. Man weiss auch nicht mit Gewissheit, wer ihn dort deponiert hat. Sicher ist aber, dass die Menschen von Elizabeth die beiden Männer seitdem als die Männer feiern, die einen schlimmen Anschlag in ihrer Stadt verhindert haben.

Einen Tag zuvor waren bei einem Attentat im New Yorker Stadtteil Chelsea 29 Menschen verletzt worden. Am selben Tag war in Seaside Park, ebenfalls in New Jersey, eine von drei miteinander verbundenen Rohrbomben detoniert. Der Sprengsatz, den Parker und White entdeckten, wurde von der Polizei in der Nacht gesprengt.

10'000 Dollar waren das Ziel

Die Menschen von Elizabeth sind dankbar, dass niemandem etwas geschehen ist, und ein Mann ist es besonders. Donald Goncalves (52) lebt sein ganzes Leben lang in Elizabeth. «Meine Stadt ist mir sehr wichtig», zitiert ihn die «Washington Post». «Früher pendelte ich selbst beruflich nach New York. Der Vorfall hat mich tief berührt.» Er habe sich gefragt, wie er etwas Gutes aus dieser Situation machen könnte, die so leicht in einer Tragödie hätte enden können.

Also ruft er eine Spendenkampagne auf GoFundMe ins Leben, 10'000 Dollar (etwa 9700 Franken) will er sammeln. «Wir schulden ihnen Dankbarkeit» schreibt Goncalves auf der Webseite seiner Kampagne. Zwei Drittel der Summe sollen an Lee Parker und Ivan White gehen, ein Drittel an die gemeinnützige Organisation Elizabeth Coalition for the Homeless.

Eine neue Wohnung für Parker

Das ist sieben Tage her. Mehr als 32'000 Dollar haben insgesamt fast 1000 Menschen seitdem gespendet – mehr als das Dreifache des Wunschbetrags. In den Kommentaren zu dem Aufruf haben viele Menschen Worte der Dankbarkeit hinterlassen. «Ihr habt uns alle vor einer Tragödie bewahrt», schreibt eine Frau. «Danke, dass ihr euch mehr gekümmert habt, als es andere getan hätten, und ich bete, dass ihr einen Neuanfang findet», heisst es in einem anderen Kommentar.

Lee Parker schaffte es am Ende nicht zu seinem Vorstellungsgespräch. Er sass auf der Polizeiwache fest, musste Fragen beantworten. Doch eine grosse Lebensmittelfirma in Elizabeth habe Parker bereits ein Jobangebot gemacht, sagte Goncalves gemäss der «Washington Post».

Parker selbst empfindet sich nicht als Held, ebenso wenig wie sein Freund Ivan White. Dem Sender ABC7NY sagte Parker: «Ein Held? So weit würde ich nicht gehen. Ich habe einfach das Richtige getan.» Parker hat jetzt eine Wohnung - und gleich zwei neue Rucksäcke.