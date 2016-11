+++Livestream: Barack Obama zu Besuch bei Angela Merkel+++

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat US-Präsident Barack Obama heute offiziell zu dessen Abschiedsbesuch in Berlin empfangen. Merkel und Obama begrüssen sich am Nachmittag mit breitem Lächeln und Wangenküsschen vor dem Kanzleramt.

Bei dem auf mindestens eineinhalb Stunden angesetzten Gespräch soll es um seinen Nachfolger Donald Trump, Russlands Staatschef Wladimir Putin, die Ukraine-Krise und den internationalen Terrorismus gehen.

Zudem sollen die Wirtschaftsbeziehungen, die Zukunft des geplanten Handelsabkommens TTIP und die Klimapolitik Thema sein.

«Deutsche sollten Merkel wertschätzen»

Zuvor hatte Obama in einem Interview mit der ARD und dem «Spiegel» seine Wertschätzung für die deutsche Bundeskanzlerin ausgedrückt.

«Sie steht für grosse Glaubwürdigkeit, und sie ist bereit, für ihre Werte zu kämpfen», sagte der US-Präsident. «Ich bin froh, dass sie da ist und die Deutschen sollten sie wertschätzen. Ich schätze sie jedenfalls als Partnerin.»

Die Erfolge von Rechtspopulisten in den USA und Europa bereiten dem US-Präsidenten Sorgen. Die Spaltung in den Gesellschaften könnte sich vertiefen: «Wenn die globale Wirtschaft nicht auf Menschen reagiert, die sich zurückgelassen fühlen, wenn die Ungleichheit weiter wächst, werden wir erleben, dass sich die Spaltungen in den Industrieländern ausweiten», sagte Obama in dem Gespräch.

Obamas Wagen hat keinen TÜV

Auf dem Weg zum Treffen mit Merkel zeigte sich Obama kurz vor dem Brandenburger Tor, als er sichtlich gut gelaunt von der US-Botschaft über den Pariser Platz zum Hotel Adlon schlenderte. Wie immer mit dabei: sein Kaffeebecher mit dem Präsidentensiegel.

«Hallo Leute, wie gehts?», sagte Mr. President und freute sich offenbar über eine Regenpause in der Hauptstadt: «Die Sonne ist rausgekommen. Nicht schlecht» – womöglich eine Anspielung auf seine erste Reaktion nach der Verkündung von Trumps Wahlsieg.

Für den sechsten Besuch Obamas in Deutschland gelten höchste Sicherheitsvorkehrungen. Das Berliner Regierungsviertel wurde weiträumig abgesperrt, auf den Dächern am Pariser Platz halten Scharfschützen die Stellung. Tausende Polizisten sind im Einsatz.

Wegen vieler Nachfragen: #thebeast hat keinen TÜV und keine Umweltplakette. Deswegen fahren wir ja auch davor und d… https://t.co/0v8ekLY3p8 — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 2013-07-22 14:22:09.0

Auf Twitter gönnte sich die Berliner Polizei derweil ein kleines Spässchen auf Kosten des US-Präsidenten. In Bezug auf Obamas Staatskarosse «The Beast» schrieb sie: «Wegen vieler Nachfragen: #thebeast hat keinen TÜV und keine Umweltplakette. Deswegen fahren wir ja auch davor und dahinter.» (gr/SDA)