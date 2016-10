Obama warnt vor Trump :  Die Demokratie steht auf dem Spiel

US-Präsident Barack Obama hat mit eindringlichen Worten vor einem Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl Anfang November gewarnt. «All der Fortschritt, den wir in den vergangenen acht Jahren gemacht haben, steht auf dem Spiel», sagte Obama am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung für die Demokratin Hillary Clinton in Cleveland.

Es gehe um die Bewahrung von Toleranz, Höflichkeit, Gleichheit und Ehrlichkeit in den USA, sagte Obama. Trump drohe damit, «seine politischen Gegner ins Gefängnis und die Medien zum Schweigen zu bringen». Zudem suche der Rechtspopulist bereits jetzt nach «Ausreden» für eine mögliche Niederlage und spekuliere über Wahlbetrug, sagte Obama.

«In einer Demokratie, kann man seinen Gegnern nicht mit dem Gefängnis drohen, weil es ein ordnungsgemässes Verfahren gibt», sagte der Präsident in seiner Rede, schreibt «Talking Points Memo».

Trump liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter Hillary Clinton. Durch eine Welle neuer Vorwürfe zu angeblichen sexuellen Übergriffen ist der Immobilienmogul in höchste Bedrängnis geraten.

Er stand bereits zuvor wegen eines Videos aus dem Jahr 2005 massiv unter Druck, in dem er damit prahlt, sich wegen seiner Berühmtheit bei Frauen alles erlauben zu können. Mehrere einflussreiche Republikaner und auch einige der wichtigsten Geldgeber der Partei gingen inzwischen auf Distanz zu Trump. (SDA)