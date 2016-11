NSA, Nuklear-Codes, Killer-Kommandos :  Jetzt lernt Trump die «Deep Secrets» der USA kennen

Offiziell tritt er das Amt als Präsident der USA zwar erst am 20. Januar an. Doch in den bis dahin verbleibenden Wochen wird Donald Trump (70) bereits in die grössten Geheimnisse der USA eingeweiht. Es geht vor allem um Geheimdienst-Einsätze (wie etwa bei der Tötung Bin Ladens) und andere verdeckte Ermittlungen.

Bereits für den monatelangen Wahlkampf war Trump von seinen Beratern in die wichtigsten aussenpolitischen Themen eingeführt. Als frisch gewählter Präsident erhält er nun aber Einblick in die «Top Secret»-Akten von FBI, CIA und NSA.

Spione, Abhör-Systeme, Cyber-Attacken

Wie die «Washington Post» schreibt, dürfte für den Bald-Präsidenten als Erstes ein Briefing über die personellen und technischen Mittel der Spezialeinheiten auf dem Plan stehen. Bei diesen hochsensiblen Daten geht es beispielsweise auch um umstrittene Programme wie die Einsätze von Kampfdrohnen. Trump kann – wenn er will – eine Liste mit den Namen aller im Ausland tätigen Spione und Ermittler verlangen. In der Vergangenheit haben die gewählten Präsidenten aber jeweils auf diese sensiblen Informationen verzichtet.

Ebenfalls eingeführt wird Trump in die Abhör-Systeme der National Security Agency (NSA). Als Präsident der USA wird er als erstes über relevante Informationen und Tätigkeiten des grössten Auslandgeheimdienstes des Landes in Kenntnis gesetzt. Der Präsident sei der «First Customer» (erster Kunde) für den Geheimdienst.

Künftig werden auf Donald Trumps Schreibtisch auch die Fäden der verdeckten CIA-Ermittlungen zusammenlaufen. Egal, ob es dabei um konkrete Anti-Terror-Einsätze, Abhör-Aktionen, Cyber-Attacken oder um geheime Geldzahlungen an Rebellentruppen geht: Dem Milliardär wird in den kommenden Wochen nichts mehr über die US-Aktivitäten im Ausland verborgen bleiben. Ab dem 20. Januar entscheidet er, welche Missionen weitergeführt, ausgebaut oder gestoppt werden.

«Gut, dass die Fenster hier Gitter haben»

Mit dem Einzug ins «Oval Office» im Weissen Haus muss Donald Trump aber auch auf mögliche Notfall-Szenarien vorbereitet werden. Wie reagieren bei einem Terror-Angriff? Was passiert, wenn der Präsident vorübergehend nicht regierungsfähig ist?

Nicht fehlen dürfen bei der ganzen Amtszeit-Vorbereitung natürlich auch die Instruktionen zum sogenannten «Football», dem schwarzen Aktenkoffer mit den Zugangscodes für die Atomraketen der USA. Für Trumps Gegner war es in den vergangenen Wochen eine Horror-Vorstellung, dass dieser Koffer mal in die Hände des Polit-Rüpels gelangen könnte.

Einen genauen Zeitplan zum Briefing über «die tiefen Geheimnisse» («Deep Secrets»), wie es Barack Obama nannte, wollte Trumps Sprecherin Hope Hicks nicht öffentlich bekannt geben. Sein Vorgänger erhielt seine «Schulung» im Jahr 2008 am 9. Dezember. Nach den Sitzungen damals in einem Sicherheits-Komplex in Chicago witzelte der Obama: «Es ist gut, dass die Fenster hier Gitter haben. Wenn sie es nicht täten, müsste ich wohl hinausspringen.» So beängstigend seien diese «Deep Secrets».

Welche grosse Macht, aber auch Verantwortung demnächst in den Händen von Trump liegt, beschrieb Obama vor dessen Amtsantritt so: «Ich erhalte eine Welt, die jederzeit gleich mehrfach in die Luft gehen könnte. Ich werde einige sehr mächtige aber zugleich auch limitierte und manchmal auch fragwürdige Instrumente bekommen, die das verhindern sollen.» (cat)