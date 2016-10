Nordkorea beleidigt Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye als Schlampe

Mit ihrer Aufforderung an die Bürger Nordkoreas, das Land zu verlassen und in den Süden zu flüchten, hat die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye (64) den Zorn des nordkoreanischen Regimes um Diktator Kim Jong Un (vermutlich 32) auf sich gezogen.

«Wir sind uns der grausamen Wirklichkeit bewusst, der Sie ausgesetzt sind», sagte Park in einer Rede anlässlich des Tages der südkoreanischen Streitkräfte am 1. Oktober. «Die universellen Werte von Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Wohlbefinden sind kostbare Rechte, von denen auch Sie profitieren sollten.»

Und weiter: «Wir halten den Weg für Sie offen, um Hoffnung zu finden und ein neues Leben zu beginnen. Bitte kommen Sie in den Süden, in den Schoss der Freiheit – wann immer sie wollen.»

Nordkoreaner kehren dem Land den Rücken

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung sind in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres fast 890 Nordkoreaner nach Südkorea geflüchtet – 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Parks Appell an die restlichen Bewohner des Landes, es ihnen gleichzutun, kam in Nordkorea deshalb gar nicht gut an.

Und so holte das offizielle Verlautbarungsorgan der nordkoreanischen Arbeiterpartei, «Rodong Simnun», zu einem veritablen Rundumschlag gegen die südkoreanische Präsidentin aus.

Das Blatt bezeichnete Parks Äusserungen als «Frechheit» und «offenkundig völlig irres Gerede» – und schrieb: «Es gibt nirgendwo auf dieser Welt eine solch unverschämte und dreiste Schlampe.»

Es sei lächerlich und dumm, so «Rodong Simnun», «dass Park Geun-hye den Ruf unseres ehrwürdigen Führers mit Schande besudelt, in dem sie die Halluzinationen in ihrem Kopf als Tatsachen ausgibt».

In Südkorea nimmt mann die verbale Attacke des nordkoreanischen Regimes indes relativ gelassen – und spielt den Ball zurück.

Ein ranghoher Beamter in Seoul sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap News, anstatt die Situation des Landes schönzureden, sollte sich Nordkorea besser «um das Leben der gewöhnlichen Menschen kümmern, die in grosser Not sind». (bau)