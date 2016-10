Nobelpreise Nobelpreis für Medizin geht an Yoshinori Ohsumi

Stockholm – Der Nobelpreis für Medizin geht an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Er wird für die Erforschung der Autophagie geehrt, wie das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitteilte. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, wie die Zelle «Abfall» abbaut und recycelt.