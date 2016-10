Palästinensische Kommunalwahlen finden nur im Westjordanland statt

Nahost Palästinensische Kommunalwahlen nur im Westjordanland

Ramallah – Die nächsten palästinensischen Kommunalwahlen finden nur im Westjordanland statt. Mit dem Urteil des obersten Gerichts in Ramallah zerschlagen sich Hoffnungen, dass erstmals seit zehn Jahren in beiden Palästinensergebieten - also auch im Gazastreifen - gewählt wird.