Nach Grossbränden in Israel: Polizei nimmt 12 Verdächtige fest

«Es ist davon auszugehen, dass die Fälle von Brandstiftung nationalistisch motiviert waren», hatte Polizeichef Roni Alscheich am Donnerstag gesagt. Nach Meinung des Ministers für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, sind mehr als die Hälfte der Brände vorsätzlich verursacht worden. Israelische Medien sprachen bereits von einer «Feuer-Intifada» von Palästinensern.

In vielen Teilen Israels, darunter auch nahe Jerusalem, wüten seit Tagen Grossbrände. Zehntausende Israelis waren am Donnerstag vor den Feuern in der Hafenstadt Haifa geflohen. (SDA)