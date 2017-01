Nahost Frankreich will Israelis und Palästinenser an einen Tisch bringen

Paris – Vertreter von mehr als 70 Staaten und internationalen Organisationen haben am Sonntag in Paris Beratungen über den Nahost-Konflikt aufgenommen. In seiner Eröffnungsrede warnte Frankreichs Aussenminister Jean-Marc Ayrault, die Zwei-Staaten-Lösung sei «bedroht».