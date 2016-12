Nahost-Experte Erich Gyslin zum Waffenstillstand :  Ist der Syrien-Krieg jetzt vorbei?

Seit letzter Nacht gilt in Syrien ein Waffenstillstand. Bis auf Angriffe islamistischer Gruppen auf Regierungstruppen in der Stadt Hama und Gefechte bei Damaskus scheint die Waffenruhe zu halten.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der Regierung von Präsident Bashar al-Assad und mehreren Oppositionsgruppen vermittelt. Nach Angaben aus Moskau schlossen die syrische Regierung und die «wichtigsten Kräfte der bewaffneten Opposition» ein Abkommen.

Demnach erklärten sich beide Seiten auch zur Aufnahme von Friedensverhandlungen bereit. Im Januar soll es in Kasachstan zu Verhandlungen kommen.

BLICK fragte bei Nahost-Experte Erich Gysling (80) nach, ob es nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg und einer halben Million Toten tatsächlich bald Frieden geben könnte.

BLICK: Herr Gysling, was ist der Waffenstillstand in Syrien wert?

Erich Gysling: Er ist besser als nichts. Die Bevölkerung ist sicher einmal froh, dass die Kampfhandlungen beendet sind. Ich bin vorsichtig optimistisch.

Was macht sie optimistisch?

Es sieht so aus, als nähern sich alle Parteien einer pragmatischen Lösung an. Assad ist zufrieden – er kontrolliert zwar nur Teile des Landes, aber dort befinden sich die grossen Städte mit rund zwei Dritteln der Bevölkerung. Die Kurden wollen zwar einen eigenen Staat, werden sich aber auch mit dem Status einer autonomen Region wie im Irak zufrieden geben. Die Opposition kann Assad zwar nicht stürzen, darf aber vielleicht Teile des Landes behalten.

Ist Assad tatsächlich bereit, gewisse Gebiete aufzugeben?

Offiziell wird er nicht akzeptieren, dass das Land aufgeteilt wird. Doch Assad ist auch klar, dass er keine andere Wahl hat. Seine Armee ist nicht mehr sehr stark und angewiesen auf ausländische Kämpfer aus dem Libanon, aus Afghanistan, dem Iran oder Russland. Assad hat zwar noch genug Kraft, um an einem Ort militärisch aktiv zu sein – wie wir das in Aleppo gesehen haben. Aber er kann nicht im ganzen Land präsent sein. So verlor er während der Aleppo-Offensive die Stadt Palmyra wieder an den Islamischen Staat.

Er muss sich also mit der Opposition arrangieren?

Ja, und das hat er in der Vergangenheit bereits getan. Zum Beispiel im Süden des Landes. In der Stadt Dera sind Oppositionsgruppen tätig, die sich mit Assad geeinigt haben. Hinter den Kulissen und stillschweigend gibt es einige solche Vereinbarungen.

Wo könnte es noch Probleme geben?

Die Russen und Türken sagen, dass sie die Islamisten des IS und die frühere Al-Nusra-Front weiterhin bekämpfen werden. Gleichzeitig sind 70 Prozent der akzeptierten Opposition Islamisten. Es ist deshalb schwierig zu sagen, mit welchen der über 100 Gruppierungen man zusammenarbeiten kann und mit welchen nicht. Zumal diese auch untereinander verbunden sind.

Was könnte den Krieg wieder aufflammen lassen?

Das kann man nicht sagen. Aber gefährlich wird es, wenn eine Gruppe wieder das Gefühl hat, dass sie stärker ist als der Gegner.