Nachdem sie mit einem Joint erwischt wurde :  Malia Obamas Gang nach Canossa

Das ältere Töchterchen von Barack (55) und Michelle (52) Obama wird flügge. Schon sind auch die ersten Laster nicht mehr weit: Vor wenigen Tagen war Malia Ann (18) fotografiert worden, als sie an einer Zigarette zog. Ein Zeuge beteuerte: Es war Haschisch!

Dieses Laster kommt im Weissen Haus gar nicht gut an. Malia litt als Kind unter Asthma. Seit Jahren predigt Papa Barack der ganzen Nation, wie wichtig die Gesundheit sei. Da hat Rauchen definitiv keinen Platz. Schon gar nicht Kiffen!

Nun wurde Malia am Festival «Budweiser Made in America» in Philadelphia offenbar geläutert gesehen. Dieses Mal trug sie ein weisses T-Shirt mit der Aufschrift «Smoking kills», auf dem Kopf eine Baseball-Mütze mit einem «H». Der Buchstabe steht für Harvard, wo Malia nach einem Zwischenjahr studieren will.

Nach dem Kiffer-Ausrutscher zeigt sich Malia also wieder auf dem rechten Weg. Es ist allerdings nicht bekannt, ob sie die Botschaft «Rauchen tötet» freiwillig in die Welt hinaus trägt oder ob es ihr von den Eltern im Weissen Haus verordnet worden ist. (gf)