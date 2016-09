Nach Schweizer Aus :  Auch Joiz Deutschland stellt Sendebetrieb ein

Nachdem jüngst die Schweizer Muttergesellschaft Konkurs gemacht hatte (BLICK berichtete), stellt nun auch der deutsche «joiz»-Ableger den Betrieb ein.

Zunächst hiess es, der Sender werde in Deutschland dank einem Investor trotzdem ein Zukunft haben. Der neue Mehrheitseigner Uwe Fabich kündete an, aus dem Social-Sender einen reinen Musiksender zu machen. Es war klar, dass dieser Umbau Einschnitte zur Folge haben würde. Doch jetzt geht es plötzlich sehr schnell: Das Unternehmen erklärte gegenüber «dwdl.de», dass der Sendebetrieb bereits an diesem Freitag eingestellt werde.

Wird die «Sommerpause» jemals enden?

Am Freitag gibt es um 20.15 Uhr noch eine letzte Sondersendung. Darin werden sich Mitarbeiter und Überraschungsgäste vom Publikum verabschieden. Offiziell spricht «joiz Germany» von einer «verspäteten Sommerpause», die bis Ende Jahr andauern soll. Der Sender erklärte aber auch, dass man sich im kommenden Jahr zurückmelden wolle. In welcher Form das geschehen soll, ist aber unklar. «Joiz Germany» liess verlauten, dass man am «wahrscheinlich grössten Umbruch» in der Geschichte des Senders arbeite.

Joiz Deutschland wurde schon länger nicht mehr via Fernesehen verbreitet sondern sendete ausschliesslich im Netz. (pfc)