Nach Schiesserei mit der Polizei :  Mutmasslicher New-York-Bomber gefasst

Der wegen der Bombenanschläge von New York und New Jersey gesuchte Verdächtige, Ahmad Khan Rahami (28), ist festgenommen worden. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt Elizabeth in New Jersey, Christian Bollwage, mit.

Der NBC-Sender für New York berichtete, vor der Festnahme habe es eine Schiesserei gegeben. Dabei sei Rahami verletzt worden.

Fernsehbilder zeigten den Verdächtigen auf einer Trage liegend in Obhut der Polizei, bei Bewusstsein und mit mehreren Verletzungen. Auch zwei Polizisten sollen beim Schusswechsel Verletzungen erlitten haben.

Die Polizei hatte erst kurz zuvor ein Foto von Rahami veröffentlicht und die Bevölkerung gewarnt, dass Rahami womöglich «bewaffnet und gefährlich» sei.

In New York waren bei einer Explosion am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in New Jersey vor einem Benefizlauf eine Rohrbombe in einem Abfalleimer explodiert.

Nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden hatte der Anschlag vom Wochenende in New York offenbar einen terroristischen Hintergrund.

In der Nacht auf heute (Ortszeit) hatten das FBI und die New Yorker Polizei bereits fünf Personen verhaftet, die in Zusammenhang mit der Explosion in New York stehen könnten. (gr/SDA)