Nach explodierenden Galaxy Note 7 :  Auch Ersatz-Samsung fängt Feuer

Ein Flugzeug der Southwest Airlines ist heute am Flughafen von Louisville in den USA evakuiert worden. Zum Glück war die Maschine noch am Gate. Denn an Bord drang plötzlich Rauch aus einem Samsung Galaxy Note 7.

Verletzte gab es keine. Doch beim Handy, das in Brand geraten war, handelt es sich nicht etwa um ein normales Samsung Galaxy Note 7, bei dem solche Probleme bekannt sind. Das Gerät ist eines der neuen, überholten Modelle, die von Samsung als sicher bezeichnet werden.

Wie die Internetseite «The Verge» berichtet, kaufte der Besitzer das Gerät am 21. September. Die Verpackung weise das schwarze Viereck-Symbol auf, mit dem die Ersatz-Galaxy-Note-7-Geräte gekennzeichnet seien.

Aus dem Handy sei dicker, grau-grüner Rauch gedrungen, sagt der Besitzer. Offenbar brannte es sogar ein Loch in den Teppich am Kabinenboden.

Samsung hat sich bisher zum Vorfall nicht geäussert. (noo)