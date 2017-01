Der Terror-Schütze von Istanbul ist offenbar inzwischen identifiziert. Bei dem mutmasslichen Täter, von dem bisher nur Fotos veröffentlicht wurden, soll es sich um einen Mann Mitte zwanzig handeln, der bereits für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gekämpft haben soll. Das berichten türkische Medien.

Der Mann stamme aus Kirgistan und sei am 20. November mit dem Flugzeug in Istanbul gelandet, schreibt «Habertürk». Danach soll er nach Ankara und später weiter nach Konya in Zentralanatolien gefahren sein – mit dabei seine Frau und zwei Kinder, um «keine Aufmerksamkeit zu erregen», wie die Zeitung schreibt. In Konya habe der mutmassliche Schütze eine Wohnung gemietet. Dem Vermieter, dem er drei Monatsmieten im Voraus zahlte, habe er angeblich gesagt, er sei auf Arbeitssuche.

Am 29. Dezember – zwei Tage vor der Todesnacht – soll der Gesuchte schliesslich zurück nach Istanbul gereist sein, um den Terroranschlag vorzubereiten.

Laut der Zeitung «Hürriyet», die sich auf Geheimdienstquellen beruft, gehört der Täter möglicherweise der gleichen IS-Zelle an, die auch hinter dem Anschlag auf den Istanbuler Flughafen Atatürk vergangenen Juni steckt. 45 Personen kamen dabei ums Leben.

Ehefrau festgenommen

Der Anschlag auf den Nobelnachtcklub Reina kostete 39 Menschen das Leben. Zwei Tage danach hat die Polizei insgesamt zwölf Personen festgenommen. Darunter befindet sich auch die Frau des mutmasslichen Attentäters.

Sie habe von den tödlichen Plänen ihres Mannes nichts gewusst, beteuerte sie Medienberichten zufolge in der Vernehmung. «Ich habe von dem Anschlag erst im Fernsehen erfahren», soll sie gesagt haben. «Ich wusste nicht einmal, dass er ein IS-Sympathisant ist, geschweige denn ein Terrorist.» (lha/SDA)