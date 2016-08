Nach 26 Jahren :  Mord in New York aufgeklärt

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Mord an einem Mann in Harlem hat die New Yorker Polizei die Tat aufgeklärt und dessen damalige Freundin festgenommen. Die muss sich wegen Mordes, illegalen Waffenbesitzes und Nutzung einer illegalen Waffe verantworten.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde die 48-Jährige am Donnerstag am New Yorker Flughafen JFK festgenommen, als sie sich gerade im Transitbereich aufhielt. Sie befand sich demnach auf der Rückreise aus der Dominikanischen Republik in die USA.

Jahrelange Ermittlungen ohne Erfolg

Der Mord an dem damals 19-jährigen Mann geschah am Abend des 11. Februar 1990. Er wurde in einem Treppenhaus in Harlem erschossen. Jahrelang brachten die Ermittlungen der Polizei keine Erfolge, bis im Februar ein Nachbar der Polizei sagte, dass der Mann vor seinem Tod Streit mit seiner damaligen Freundin hatte. Die Polizei nahm die Ermittlungen wieder auf, die sie zu der Frau führten.

Die zweifache Mutter, eine der Töchter ist von dem Getöteten, war nach der Tat untergetaucht und schliesslich mit den Kindern in den östlichen Staat Rhode Island gezogen. (SDA)