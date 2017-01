Es ist eine unfassbare Tragödie, die die Kleinstadt Arnstein am Wochenende ereilt hat.

Am Sonntag wurden in einer Gartenlaube am Rande der unterfränkischen 8000-Einwohner-Gemeinde die Leichen von sechs Teenagern gefunden – vom Vater von zwei der verstorbenen Jugendlichen (BLICK berichtete).

In der Region ist die Betroffenheit über die rätselhaften Todesfälle riesig. Die Menschen finden kaum Worte, sind sprachlos.

«Wir sind schockiert»

«Es ist schrecklich, wir sind schockiert. Es ist eine Tragödie, die sich hier ereignet hat, sagte Arnsteins Bürgermeisterin, die gestern den ganzen Tag vor Ort war, zu «Main-Echo». Ihr Stellvertreter Franz-Josef Sauer erklärte, man werde alles tun, um den Angehörigen zur Seite zu stehen.

Und er fügte an: «Dem betroffenen Vater in die Augen zu sehen – das kann man in keiner Schule lernen.»

Die Umstände der Todesfälle bleiben indes weiter im Dunkeln. Bekannt ist nur, dass die Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren in der Hütte eine Party feierten – und dabei einen Holzofen in Betrieb nahmen. Ob giftige Gase den Tod der sechs jungen Menschen verursacht haben, ist aber unklar.

«Düstere Prophezeiung» auf Facebook

Die «Bild»-Zeitung (online kostenpflichtig) macht derweil Andeutungen in Richtung eines erweiterten Suizids – und berichtet von einer mysteriösen Botschaft, die eines der Opfer, Rebecca (†18), in den sozialen Medien veröffentlicht hat.

Vor einiger Zeit habe die junge Frau einen Spruch als Profil-Bild auf Facebook gestellt, der wie eine «düstere Prophezeiung» klinge: «Ich würde mir wünschen, an meinem Grab stehen zu können, nur um die Trauernden zu fragen, wo sie waren, als ich noch lebte.»

Weiter berichtet «Bild», dass Opfer Florian (†19), Rebeccas Bruder, eine Lehre als Schornsteinfeger begonnen habe – und stellt die Frage: «Falls tatsächlich der Holzofen zur tödlichen Vergiftung der jungen Leute führte – hätte Florian die Gefahr nicht voraussehen müssen?»

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizeisprecher sagten lediglich, dass man sich nicht «an irgendwelchen Spekulationen» beteiligen möchte. Aufschluss über die Todesursache der sechs Jugendlichen soll nun eine Obduktion bringen. Deren Resultate seien aber nicht mehr am Montagabend zu erwarten. Immerhin: Ein Verbrechen schliessen die Ermittler aus.

Auch in Arnstein selbst muss der Fall nun aufgearbeitet werden. Auf dem Treppengeländer im Rathaus hängt nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA eine Deutschlandfahne mit Trauerflor. Am Mittag tagte ein Krisenstab. Und am Abend ist für die Betroffenen eine private Trauerfeier geplant.

Finder der Leichen soll schon zwei Kinder verloren haben

Im Feuerwehrhaus in Arnstein ist ausserdem eine Auffangstation errichtet worden. Dort kümmern sich Notfallseelsorger und die örtlichen Pfarrer der Gemeinde Arnstein um die Angehörigen der jungen Todesopfer.

«Wir müssen schauen, dass wir auch unsere Stadt, so gut es geht, begleiten», sagte der Zweite Bürgermeister Franz-Josef Sauer.

Verwandte und Bekannte dürften den Zuspruch nötig haben. Besonders hart trifft das Schicksal zweifelsohne den Vater von Rebecca und Florian, der seine toten Kinder und ihre Kollegen fand. Unfassbar: Eine Nachbarin sagte Focus.de, die Familie hätte bereits vor einigen Jahren zwei Kinder verloren. Diese seien kurz nach der Geburt gestorben. (bau)