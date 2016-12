Mutter liess es zurück :  Riesen-Ratten fressen Baby auf

Eine 26-jährige Mutter liess im Katlehong-Township im südafrikanischen Johannesburg eines ihrer drei Monate alten Zwillingsbabys zurück, als sie am Abend in den Ausgang ging.

Als sie in den frühen Morgenstunden zurückkam, fand sie eine schreckliche Szene vor: Ihre kleine Tochter lag zerfleischt im Bettchen. Zunge, Finger und Augen des Babys waren nicht mehr da: Riesige Ratten hatten den Säugling lebendig aufgefressen, wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet.

«Sie soll im Gefängnis verrotten»

Der schreckliche Vorfall löste grosse Empörung aus. «Das Kind muss einen qualvollen Tod gestorben sein. Der ganze Körper war mit Wunden übersät», sagte ein Nachbar. Und er fügte an: «Die Frau soll im Gefängnis verrotten. Sie hat es nicht verdient, eine Mutter zu sein.»

Die Mutter wurde inzwischen wegen Kindesmisshandlung verhaftet. Sie soll wird sich in nächsten Jahr vor Gericht verantworten müssen.

Zwillingbruder ist wohlauf

Lucky, der Zwillingsbruder des Mädchens, hatte Glück: Die Mutter hatte ihn zum Feiern mitgenommen. Er wurde inzwischen in die Obhut des 28-jährigen Vaters übergeben, der mit einer neuen Partnerin zusammenlebt. «Als er zu uns kam, sah er so aus, als hätte er tagelang nichts gegessen», sagte die Freundin des Vaters. «Jetzt geht es ihm aber gut.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Ratten in den Townships Südafrikas wehrlose Personen auffressen – es gab in den letzten Jahren bereits mehrere Todesopfer. So wurde 2011 die dreijährige Lunathi Dwadwa zerfleischt, als sie in einer Hütte in der Nähe von Kapstadt neben ihren Eltern schlief. (vac)