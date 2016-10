Mordversuch in Wien: Schweizer Teenager (15) mit Messer attackiert

In Wien ist ein 15-jähriger Schweizer Opfer einer brutalen Messerattacke geworden. Edon F.* hatte um kurz nach 6 Uhr das Elternhaus verlassen, um sich auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle zu machen, wo er eine Lehre als Elektrotechniker macht. Doch kaum war er aus dem Gebäude getreten, griff ihn ein Unbekannter mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Sein Sohn habe neun Stiche im Brust- und Rückenbereich und weitere Verletzungen an den Händen erlitten, sagte der Vater zur Zeitung «Österreich».

Mit letzter Kraft habe sich der Jugendliche zurück zur Wohnung seiner Eltern schleppen können. Als sein Bruder die Wohnungstür öffnete, sei der schwer verletzte Jugendliche zusammengebrochen. Die Eltern hätten sofort Erste Hilfe geleistet und die Ambulanz alarmiert. Im Spital wurde der Teenager notoperiert.

Was den Täter betrifft, hat die Polizei noch keine Spur. Laut der Polizei könne sich die Familie, die aus der Schweiz stammt, nicht eklären, weshalb jemand den 15-Jährigen angegriffen hat. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen Mordversuchs. (lha)