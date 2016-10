Monarchie Schwedens Königspaar auf den Spuren von Reformation und Revolution

Wittenberg/Leipzig – Am Ursprungsort der Reformation, in Wittenberg, geben sich derzeit die Royals die Klinke in die Hand. Nach Dänemarks Königin Margrethe II. machen sich nur eine Woche später Schwedens Monarchen auf den Weg in die Lutherstadt.