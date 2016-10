Moldau Pro-Russland-Kandidat in Moldau liegt deutlich vorne

Chisinau – In der Ex-Sowjetrepublik Moldau zeichnet sich ein aussenpolitischer Kurswechsel ab: Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist Igor Dodon, der die Hinwendung seines Landes an die EU aufgeben und Moldau wieder enger an Russland binden will.