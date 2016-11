Moldau Präsidentenwahl in Moldau: Weichenstellung zwischen Russland und EU

Chisinau – In der früheren Sowjetrepublik Moldau stimmen die Bürger in einer Stichwahl über einen neuen Präsidenten ab. Bei der Entscheidung über das höchste Staatsamt galt der Sozialist Igor Dodon am Sonntag als Favorit.