Nordkorea: Kim Jong-un trägt neue modische Brille im Leoparden-Look

Nordkorea kommt nicht aus den Schlagzeilen. Soeben hat das Land mit weiteren Atomwaffentests für weltweite Aufregung gesorgt, dann kam die Nachricht von schweren Überflutungen mit hunderten von Toten und Vermissten.

Derweil kümmert sich Kim Jong Un erst einmal um den Zustand eines staatlichen Landwirtschafts-Betriebs. Beim Besuch von Farm Nr. 1116 gab es dann richtig Mais: Der Diktator und seine uniformierte Entourage schauten ganz genau hin, was hier an gelben Kolben geerntet werden kann.

Speziell war Kims Auftritt: Sein weisser Anzug im Stil eines Krankenpflegers stand in grobem Kontrast zum braunen Einheits-Look der Offiziere. Eine modische Schildpatt-Brille sorgt für etwas Glamour im pausbackigen Gesicht. Hier wird demonstrativ Lässigkeit zur Schau gestellt. Dass er dabei auch noch cool eine Zigarette in den Händen hält, unterscheidet ihn definitiv von Politikern in unseren Breitengraden.

Weit weniger entspannt ist die politische Lage in der Region. Als Antwort auf die Nuklear-Tests liessen die USA B-1B-Bomber von südkoreanischem Boden aufsteigen.

Eine Machtdemonstration im ewigen Spiel um Provokation Nordkoreas und Reaktion des feindlichen Westens. (mrt)