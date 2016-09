Mit Papis Privatjet :  «Rich Kids» müssen zurück in die Schule

Auch für die Sprösslinge der Reichsten unter den Reichen heisst es jetzt: Zurück in die Schule! Denn der Unterricht in den Londoner High Schools fängt wieder an.

Die extravaganten Erbmillionäre traben aber nicht etwa wie Normalsterbliche wieder in der Schule an. Auf dem Social-Media-Account «Rich Kids Of London» dokumentieren die Kinder der reichsten Londoner – wenn sie es denn tatsächlich sind – ihre eigene Art und Weise das neue Schuljahr einzuläuten. (cv)