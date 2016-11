Mit Keksen im Bett Tscheche (27) über Nacht bei IKEA eingeschlossen

HAID (ÖSTERREICH) - Sich einmal in der IKEA so richtig austoben – davon träumt jedes Kind. Für einen Tschechen ging dieser Traum in Erfüllung. Er quartierte sich über Nacht kurzerhand im Einrichtunghaus ein.