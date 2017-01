Mexiko Präsident Peña Nieto sieht schwere Zeiten auf Mexiko zukommen

Mexiko-stadt – Nach dem Regierungswechsel in den USA sieht der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto sein Land vor grossen Herausforderungen. «Es kommen schwere Zeiten und harte Arbeit auf uns zu», sagte der Staatschef in einer Ansprache am Montag.