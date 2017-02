Mexiko Mexikos Präsident empfängt abgeschobene Migranten

Mexiko-Stadt – Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat aus den USA abgeschobene Migranten in Empfang genommen. Nach der Ankunft der Gruppe am Flughafen von Mexiko-Stadt habe sich der Staatschef am Dienstag eine Stunde mit den Menschen unterhalten.