Messer-Angriff an Halloween :  Horror-Clown sticht Jugendlichen (16) nieder

Die Halloween-Nacht ist ohnehin schon sehr beängstigend. Auf den Strassen treiben sich die buntesten Gestalten rum – und die jagen Passanten nicht selten einen gehörigen Schrecken ein.

In Essen (D) stach gestern Abend gegen 19.10 Uhr mitten in der Innenstadt ein Horror-Clown einen Jugendlichen (16) nieder. Wie «Bild» mit Hinweis auf Polizeiangaben schreibt, erlitt das Opfer Schnittverletzungen. Der Teenager sei von Rettungskräften sofort in ein Spital gebracht worden – es bestehe keine Lebensgefahr.

Anscheinend waren der Clown und der 16-Jährige zuvor in Streit geraten. Der Täter konnte in Richtung des Hauptbahnhofs fliehen.

Gemäss «Bild» handelt es sich beim Täter um einen Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und eine Glatze trägt. Von ihm fehlt bisher jede Spur. (stj)