Europäischer Menschenrechtspreis für Ex-IS-Gefangene Nadia Murad

Menschenrechte Ex-IS-Gefangene Nadia Murad erhält europäischen Menschenrechtspreis

Strassburg – Die vor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Irak geflüchtete Jesidin Nadia Murad ist mit dem diesjährigen Menschenrechtspreis des Europarats ausgezeichnet worden. Die Parlamentarische Versammlung verlieh ihr am Montag in Strassburg den Vaclav-Havel-Preis.