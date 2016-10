Flüchtlingslager Calais: Angst vor verschwinden von Kindern

Das Flüchtlingslager am Ärmelkanal, der sogenannte Dschungel von Calais, wird wieder geräumt. Nach offiziellen Angaben leben dort etwa 6500 Menschen. Hilfsorganisationen sprachen im Sommer sogar von mehr als 10'000 Flüchtlingen, die dort auf eine Überfahrt und ein besseres Leben in Grossbrtannien hofften.

Unter den Menschen im Camp befinden sich Schätzungen zufolge auch etwa 1300 unbegleitete Kinder. Um sie zeigen sich die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen besonders besorgt. Sie glauben, die Kinder könnten im allgemeinen Chaos bei der Räumung des Lagers verlorengehen oder in beliebige Unterkünfte in Frankreich gebracht werden, anstatt statt mir ihren Familien in Grossbritannien vereinigt zu werden. Zudem wird befürchtet, Kinder könnten in die Fänge von Menschenschmugglern gelangen.

Haben die Behörden die Lektion gelernt?

Die Angst der Helfer ist begründet. Bei der letzten Räumung des Dschungels verschwanden mehr als 100 Kinder, wie Lily Caprani von Unicef UK der Nachrichtenseite «theguardian.com» zufolge erklärt. «Die Behörden müssen jetzt beweisen, dass sie die Lektion vom letzen Mal gelernt haben und während dieses Prozesses jedes einzelne Kind beschützen.»

Sorge bereitet auch der Umstand, dass es bei der Räumung zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei, Flüchtlingen und Demonstranten kommen könnte, bei denen die Kinder Tränengas, Wasserwerfern und der Gefahr einer panisch reagierenden Menschenmenge ausgesetzt würden.

Einige der unbegleiteten Kinder wurden in den vergangenen Tagen bereits nach Grossbritannien gebracht. Bleibt zu hoffen, dass der Rest noch folgt, bevor es zu gewaltsamen Zwischenfällen kommt. (noo)