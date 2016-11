Melania und Barron Trump bleiben im Protz-Penthouse :  Donald allein im Weissen Haus

Das Weisse Haus ist für die reiche Familie Trump nicht allzu glamourös. Deshalb dürfte die Entscheidung, dass die neue First Lady Melania (46) und Sohn Barron (10) nicht mit Papa Donald ins Weisse Haus ziehen, nicht allzu schwer gefallen sein. Die beiden bleiben nämlich weiterhin im Luxus-Penthouse im Trump Tower in New York.

Der junge Barron soll nämlich seine Privatschule in New York beenden, berichtet die «New York Post». Die Mutter wolle ihrem Sohn nahestehen, der gerade eine schwierige Zeit durchmache. Ein anonymer Insider aus dem Trump-Umfeld sagt: «Der Wahlkampf war schwierig für Barron.»

Melania würde das Weisse Haus besuchen, wenn es nötig ist, jedoch sei ihre Priorität bei ihrem Sohn. Es bestehe die Möglichkeit, dass die beiden dem Familienoberhaupt nach Washington D.C. folgen. Dafür gebe es jedoch noch keine Pläne. (rey)