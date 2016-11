3 Tote, 13 Verletzte :  Taliban-Anschlag auf grösste US-Basis in Afghanistan

Ein Taliban-Sprecher erklärte am Samstag, es habe sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt. Laut dem Distrikt-Gouverneur von Bagram hatte sich die Explosion in der Nähe der Essensräume ereignet. Die Ursache der Explosion sei unklar.



Seitens des US-Militärs gab es zunächst keine Verlautbarung zu dem Vorfall. Auch das afghanische Verteidigungsministerium konnte die Angaben über Tote und Verletzte zunächst nicht bestätigen.



Die NATO, die in Afghanistan mit der Ausbildungsmission «Resolute Support» im Einsatz ist, teilte zunächst lediglich mit, es habe bei der Explosion mehrere Opfer gegeben. Soldaten und medizinisches Personal seien im Einsatz. Ob es sich bei den Opfern um Tote oder Verletzte handelte, erklärte die NATO nicht.

Immer wieder im Visier der Taliban

Bagram ist der grösste Stützpunkt der US-Truppen in Afghanistan. Dort befindet sich auch das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Afghanistan. Gegenwärtig sind noch knapp 10'000 US-Soldaten im Land.



Der Stützpunkt in Bagram wird immer wieder von Taliban-Kämpfern attackiert. Bei einem der tödlichsten Angriffe der letzten Zeit waren im Dezember 2015 sechs US-Soldaten nahe dem Stützpunkt durch einen Selbstmordattentäter getötet worden.



Erst am Vortag hatten Taliban-Kämpfer in der afghanischen Stadt Masar-i-Scharif das deutsche Generalkonsulat angegriffen. Dabei wurden sechs Menschen getötet und fast 130 weitere verletzt. (SDA)