Megaupload-Boss hat Mega-Ärger Kim Dotcom kämpft gegen Auslieferung

Anwälte des deutschstämmigen Internetunternehmers Kim Dotcom (42) haben bei einer Anhörung in Neuseeland erneut versucht, eine Auslieferung ihres Mandanten an die USA abzuwehren. Dotcom selbst erschien am Montag nicht im Gericht von Auckland, als die Anhörung begann.