Mindestens 26 Verletzte :  Heftige Explosion in New York!

In New York hat sich laut der Nachrichtenagentur Reuters eine schwere Explosion ereignet. Laut Augenzeugen sollen Verletzte vom Ort des Geschehens weggetragen worden sein. Was der Grund für die Detonation war, ist bisher unklar. CNN berichtet, Gas könne als Auslöser ausgeschlossen werden. Der Sender bezieht sich dabei auf Polizeiquellen. Der Verdacht der Ermittler: Ein Explosivkörper könnte in oder neben einem Müllcontainer detoniert sein.

Die «New York Post» berichtet von mindestens 26 Leichtverletzten. Ein Augenzeuge sagte dem Blatt: «Der Knall war 100 Mal lauter als ein Donner.» Ein anderer Passant berichtet: «Ich dachte gleich an eine Bombe und warf mich zu Boden.»

Nur Stunden zuvor war im benachbarten New Jersey tatsächlich eine Rohrbombe vor einem Wohltätigkeitslauf explodiert. Verletzt wurde niemand.

Huge explosion in Chelsea blew this dumpster ... https://t.co/1lSIGjRyC8 — Chris Duffy (@voicehalf) 2013-07-22 14:22:09.0

Our whole high rise building shook.23rd St & 6th Ave. More response vehicles arriving: https://t.co/IgbjXgy9JD — Alexandra Sowa, M.D. (@AlexandraSowaMD) 2013-07-22 14:22:09.0

++Update folgt