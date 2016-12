Mazedonien Auch Opposition erklärt sich zum Wahlsieger in Mazedonien

Skopje – Nach der rechtskonservativen Regierungspartei VMRO-DPMNE hat sich auch die sozialdemokratische SDSM zum Sieger der Parlamentswahl in Mazedonien erklärt. «Wir sind die Sieger», sagte Oppositionsführer Zoran Zaev in der Nacht zum Montag vor Anhängern in Skopje.