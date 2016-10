Massenschlägerei: Russe benutzt tote Katze als Waffe gegen Tierarzt

Es sind bizzare Szenen die eine Überwachungskamera in der russischen Stadt Wladiwostock aufgenommen hat. Ein Mann stürmt wie von Sinnen mit einer leblosen Katze im Arm in eine Arztpraxis. Drinnen schmeisst er das tote Tier einem Arzt an den Kopf. Darauf hin bricht eine Massenschlägerei im Raum aus.

Dem Kampf ging eine traurige Geschichte voraus. Der Arzt hatte dem Mann versprochen seine Katze zu retten. Die verstarb jedoch kurze Zeit später.

Das wilde Gerangel ging später draussen vor der Arztpraxis weiter. Die Kameraaufnahmen zeigen, wie ein Passant dabei zu Boden geht. Einer der Ärzte brach sich die Nase. (nbb)