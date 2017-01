Mädchen aus Arnstein (D) wurde nur einen Tag zuvor volljährig :  Die sechs Teenies starben an Geburtstagsparty

Es ist eine schreckliche Tragödie, die das 8000 Seelen-Dort Arnstein (D) dieser Tage heimsucht. In der Nacht auf Sonntag starben sechs Teenager in einer Gartenlaube. Darunter das Geschwisterpaar Rebecca (†18) und Florian P. (†19) und Rebeccas Freund René S. (†19).

Der Vater der Geschwister machte den grausigen Fund am frühen Sonntagmorgen, als er seine Kinder telefonisch nicht erreichen konnte und darum in der Gartenlaube nachsehen wollte. Über die Todesumstände der Teenager ist bisher noch nichts bekannt. Schuld ist möglicherweise ein Holzofen, der giftiges Kohlenmonoxid abgegeben haben könnte. In jener Nacht herrschten eisige Temperaturen von minus elf Grad.

Rebecca wurde einen Tag zuvor volljährig

Jetzt wird klar: Die Teenies starben an Rebeccas Geburtstagsparty. Tragisch: Die Bäckerverkäuferin war nur einen Tag vor ihrem Tod volljährig geworden. Eine Freundin gratulierte ihr gemäss «Bild» im Netz: «Auf Deinem neuen Lebensabschnitt bleibe immer gesund.» Nur 48 Stunden später posten trauernde Freunde: «Ruhe in Frieden».

Ein Facebook-Post von Rebecca sorgte in deutschen Medien derweil für Spekulationen um einen Suizid. Die «Bild»-Zeitung (online kostenpflichtig) berichtete, Rebecca habe vor einiger Zeit ein Profil-Bild auf Facebook gestellt, der wie eine «düstere Prophezeiung» klinge: «Ich würde mir wünschen, an meinem Grab stehen zu können, nur um die Trauernden zu fragen, wo sie waren, als ich noch lebte.»

Auch ihr Freund ist tot

Unter den Toten ist auch ihre Freund René S., mit dem sie seit März 2016 zusammen war. Ihr Bruder Florian soll seine Lehre als Kaminfeger abgebrochen und danach als Lastwagenchauffeur gearbeitet haben. Der Teenager habe sich oft hinter seine Playstation verkrochen und nächtelang durchgespielt, wie die Mutter eines Freundes gegenüber «Bild» sagt.

Ebenfalls tot sind Florians bester Freund Felix K. , ein Auto-Mechaniker, Automechatroniker Kevin D. (†19) und Michael R. (†18), der eben erst die Volksschule abgeschlossen hatte.

Der Vater leidet am meisten

Fünf betroffene Familien und ein ganzes Dorf trauern. Am allerschlimmsten gehe es dem Vater von Rebecca und Florian. Er fand seine leblosen Kinder und ihre Freunde. Nun mache er sich die grössten Vorwürfe und wolle mit niemandem sprechen. Laut einer Nachbarin, die mit «Focus.de» sprach, habe die Familie vor einigen Jahren schon zwei Kinder verloren, die kurz nach der Geburt gestorben seien. (meg)