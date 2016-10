Facebook: Klage von 14-Jähriger wegen Racheporno am Hals

Ein junger Teenie könnte die Social Media Welt grundsätzlich verändern: Das 14-jährige Mädchen aus Nordirland klagt gegen Facebooks Handhabung von Rache-Nacktbildern – und würde bei einem Prozessgewinn eine Flut von Klagen auslösen.

Bild konnte immer wieder gepostet werden

Auf einer sogenannten «shame page» auf Facebook wurde ein Nacktfoto der jungen Frau ab November 2014 während mehreren Monaten wiederholt gepostet. Immer wieder meldete der Teenie das Bild bei Facebook – trotzdem wurde es nicht permanent blockiert.

Jetzt zieht die junge Geschädigte vor Gericht und klagt wegen unrechtmässiger Nutzung von privater Information, Fahrlässigkeit und Verletzung des Datenschutzgesetzes.

Die Anwälte des Mädchens werfen Facebook vor, dass für das Unternehmen sehr wohl die Möglichkeit bestehe, ein wiederholt gepostetes Bild zu blockieren, da das Foto nachverfolgt werden könne. Der Fall wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr vom Gericht in Belfast angehört.

Prozessausgang hat globalen Einfluss

Der Gerichtsfall ist der erste seiner Art in Grossbritannien und könnte bei einem Gewinn der Klägerin weltweiten Einfluss auf die Handhabung von explizitem Bildmaterial im Netz haben – alle Social Media Unternehmen wären davon betroffen. Die schwierige Gratwanderung zwischen Zensur und Schutz, Offenheit und Verantwortung der Plattformen zeigte sich in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Fällen rund um den Globus.

«Dieser Gerichtsentscheid könnte Fluten von anderen Zivilklagen nach sich ziehen gegen Facebook und andere Social-Media-Seiten», sagt der Medienanwalt Paul Tweed zu «The Guardian». Die Anzahl der Anfragen von anderen Opfern sei in letzter Zeit merklich gestiegen. «Das könnte in der Zukunft ein richtiges Problem werden für all diese Seiten.»

Rolle von Social Media als Gratwanderung

Nach EU-Gesetzgebung können Social-Media-Seiten bei Sexting-Vorfällen nicht in die Verantwortung genommen werden, solange sie schnell auf entsprechende Meldungen reagieren.

Wenn nun die Betreiber proaktiv nach potentiellen missbräuchlichem Bildmaterial suchen würden, müssten sie demnach redaktionelle Verantwortung übernehmen – gleichzeitig würden sie dann haften, wenn sie etwas übersehen. (kra)