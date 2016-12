Luftverschmutzung Wegen Pariser Dreckluft fahren nur Autos mit geraden Nummern

Paris – Dicke Luft in Paris: Am Dienstag dürfen in der Hauptstadt und umliegenden Vororten nur Autos mit geraden Nummern auf den Kennzeichen fahren. Für Fahrzeuge wie Krankenwagen gibt es Ausnahmen.