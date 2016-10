Louis L. (26) starb auf Bali: So trauern seine Freunde :  «Du hast das Leben so sehr geliebt»

Korallen soweit das Auge reicht, Delfine, Haie und sogar Mantas schwimmen in den Gewässern vor Bali – paradiesische Zustände für Taucher. So auch für Louis L. (26): Der junge Romand lebte seinen Traum als amtierender Tauchlehrer – und liess dabei sein Leben (BLICK berichtete).

Letzten Samstag verunglückte er auf der Insel Pulau Weh mit dem Töffli. Der Schweizer und seine Beifahrerin Emilie C. (23) starben an der Pererenan Beach an den schweren Verletzungen.

Indonesische Medien in der Kritik

Laut «Jakarta Post» feierten die zwei mit weiteren Freunden an diesem Abend in einem Ferienhaus. Louis L. und seine Kollegin aus Frankreich entschieden sich gegen vier Uhr morgens weitere Getränke zu holen. Ohne Helm düsten sie dem Strand entlang und prallten gegen einen Steinhaufen. Die Beiden starben noch vor Ort.

Indonesische Medien schreiben, die Unfallopfer seien wild am Strand herumgerast und alkoholisiert gewesen. «Sie waren nicht betrunken und die Töff-Vermietung hat keine Helme rausgegeben. Die Strasse war nicht mal beleuchtet!», sagt eine Freundin der zwei, die den Abend mit ihnen verbrachte zu «Le Matin». «Die indonesischen Medien machen alles, um sich selbst zu schützen. Und am Tatort lachten sie und zückten ihre Kameras um Fotos zu schiessen – wie Wildtiere.»

Er machte die Ausbildung zum Tauchlehrer

Der Waadtländer arbeitete vor seiner Zeit in Indonesien als Skilehrer in der Schweiz. Vor zwei Monaten machte Louis L. seinen Traum wahr: Er reiste nach Pulau Weh, einer Insel vor Sumatra, um bei einem Freund in der dortigen Tauchschule eine Ausbildung zum Tauchlehrer zu machen. «Deine Lebensfreude, deine Güte und dein grosses Herz hat uns begeistert. Du hast jeden Moment genossen und das Leben so sehr geliebt», schreibt sein Tauch-Buddy auf Facebook. «Dein erster und letzter Tauchgang hast du mit mir gemacht. Dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen und dein Mentor zu sein, war mir eine Ehre. Ruhe in Frieden mein Freund»

Das letzte Foto

«Die Besten gehen zuerst, sagt man. Dieser Satz ist einfach zu real», steht unter dem letzten Gruppen-Selfie auf Facebook. Es zeigt die zwei kurz vor dem Unfall, strahlend, vereint mit ihren Freunden. «Ich habe nicht die Worte oder Kraft auszudrücken, was ich fühle. Alles was ich weiss, ist, dass ich euch von ganzem Herzen liebe», schreibt eine Freundin.

«Immer hattest du ein riesiges Lachen auf den Lippen und warst gut drauf!! Ein Mensch mit einem goldenen Herzen», schreibt eine andere Kollegin online. Jeder habe den jungen Mann gemocht.

«Ich bete für eure zwei Freunde, die gestorben sind, im Versuch zu Leben», schreibt ein anderer User. Emilie C. und Louis L. hatten in ihrem jungen Leben noch viele Träume – in einem dieser Träume, kamen sie um. Wie in einer Prophezeiung schrieb Emilie C. wenige Tage vor ihrem Tod auf Facebook: «Mach es jetzt. Manchmal wird aus später ein nie.» (kra)