Londoner Fitness-Café mit neuer Zahlungsmethode :  Wer Sit-ups macht, kriegt Essen

Passend zu den Neujahrs-Vorsätzen geht ein Pop-up-Café in London ab Mittwoch neue Wege punkto Zahlungsmethoden: Die Besucher des «Run For Your Bun» können nach dem Abschluss eines sechsminütigen «Mikro-Workout» unter der Leitung eines persönlichen Trainers ein kostenlose Mittagessen bekommen, schreibt «Refinery 29».

Obwohl gratis – das Essen wird hart verdient: Unter anderem müssen die Hungrigen je eine Minute rudern, Sit-ups, Kniebeugen und Ausfallschritte bewältigen, bevor sie zum Essen kommen. Die Weltneuheit stammt vom englischen Fitnessclub David Lloyd. Das Ziel: «Büroangestellte dazu ermutigen, aktiver zu sein». (kra)